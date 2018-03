Deschamps : "La convocation, un signe positif pour Ben Yedder et Lucas Hernandez"

221 vues | 01:28

Didier Deschamps estime que Wissam Ben Yedder et Lucas Hernandez, les deux petits nouveaux, ont déjà fait un grand pas vers la Coupe du Monde en étant présents à ce rassemblement et refuse de leur mettre plus de pression sur les épaules : ''Eux ils sont là. D'autres non. C'est déjà ça. Après ils devront donner leur maximum même sur cinq ou dix minutes'', insiste Deschamps.

