VIDÉO - Bleus - Deschamps : "Hernandez et Pavard étaient meilleurs que Mendy et Sidibé"

43 vues | 02:58

Didier Deschamps, invité à la conférence de la FIFA sur la Coupe du Monde écoulée, s'est exprimé sur l'un de ses choix forts : titulariser à la surprise générale Benjamin Pavard et Lucas Hernandez aux postes de latéraux en lieu et place de Djibril Sidibé et Benjamin Mendy. Sans langue de bois, le sélectionneur des champions du monde a assumé cette décision.

