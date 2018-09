Bleus - Deschamps encense Joachim Löw

410 vues | 02:02

Didier Deschamps est revenu sur les propos élogieux tenus par le sélectionneur allemand Joachim Löw à son endroit. ''C'est agréable et ça a encore plus de valeur quand c'est Löw qui le dit. On a beaucoup échangé depuis 2016. Je ne vais pas me mettre à sa place pour ce qui n'a pas marché lors du Mondial 2018 mais il a fait un excellent travail'', estime DD.

