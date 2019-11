Bleus - Benjamin Mendy et Fekir de retour

30 vues | 00:53

Didier Deschamps a dévoilé ce jeudi sa liste de joueurs pour les matches face à la Moldavie et l’Albanie. Benjamin Mendy, absent depuis plus d’un an, effectue son retour, tout comme Nabil Fekir. Ferland Mendy et Jonathan Ikoné sont en revanche absents.

Eurosport uniquement avec CANAL*