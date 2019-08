41 vues | 00:26

Moise Kean devrait quitter la Juventus et découvrir la Premier League à Everton, malgré une excellente fin de saison avec la Juve. Son père, Biorou Jean Kean, s'est confié à Perform et il n'est pas inquiet concernant la réussite future de son fils. De plus, il ne veut pas que l'on compare son fils à Mario Balotelli.

