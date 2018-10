Bayern - Robben pas pressé de prendre sa retraite

6 vues | 00:54

Arjen Robben a été interrogé sur l'âge de sa future retraite avant le match de Ligue des Champions entre le Bayern Munich et l'Ajax d'Amsterdam, mardi soir. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le Néerlandais du Bayern n'est pas pressé d'y penser. ''Personne ne peut battre la nature. Tant que je pourrais jouer à ce niveau... Mais il y aura bien un jour où quelqu'un me dira que ça devient

Eurosport uniquement avec CANAL*