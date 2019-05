VIDÉO - Bayern - Neuer sur Ribéry et Robben : "J'ai beaucoup appris et progressé grâce à eux"

Déjà sacré champion, le Bayern Munich a réalisé le doublé en remportant la Coupe d'Allemagne après sa facile victoire contre le RB Leipzig (3-0) ce samedi au stade olympique de Berlin. En zone mixte d'après-match, le gardien de but international allemand et capitaine du club bavarois Manuel Neuer a rendu hommage à Franck Ribéry et à Arjen Robben qui ont disputé leur dernière rencontre sous le

