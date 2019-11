Un chef d'oeuvre inattendu : voici le "plus beau but" de la carrière de Messi

VIDEO - Le plus beau but de la carrière de Lionel Messi, en finale de la Ligue des champions 2009

31 vues | 02:09

BALLON D’OR - Quel est le plus beau but de la carrière de Lionel Messi ? Un de ses raids à la Diego Maradona ? Non, selon lui, c’est sa réalisation en finale de la Ligue des champions 2009, avec le Barça face à Cristiano Ronaldo et Manchester United. Un but qui a pesé lourd dans l’attribution du premier Ballon d’Or remporté par Messi. Un but que l’on vous propose de décortiquer avec lui.

Eurosport uniquement avec CANAL*