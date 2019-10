Notre Top 5 virtuel du Ballon d'Or : comment Messi a marqué des points… sans jouer

220 vues | 01:59

BALLON D'OR - Chaque mois, la rédaction d'eurosport.fr établit son Top 5 virtuel du Ballon d'Or. Voici le classement au mois d'octobre. Lionel Messi revient seulement de blessure, mais il a été sacré meilleur joueur FIFA The Best, un titre jamais anodin dans la course au Ballon d'Or. L'Argentin a marqué des points. Suffisamment pour détrôner Virgil van Dijk ? (Réalisation : Vincent Brégevin)

