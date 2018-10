Messi ou Ronaldo peuvent-ils gagner un 6e Ballon d'Or en 2018 ?

1 958 vues | 03:25

FC STREAM TEAM – On les oublie mais, pourtant, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo n'ont pas raté leur année 2018. Peuvent-ils encore gagner le Ballon d'Or 2018 ? Martin Mosnier et Maxime Dupuis y répondent dans la Stream Team hebdomadaire.

