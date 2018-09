Ballon d'Or - Lucas continue de prendre position pour Griezmann

5 vues | 00:16

Le défenseur de l'Atletico Madrid et champion du Monde Lucas Hernandez continue de soutenir son coéquipier et ami Antoine Griezmann dans la course au Ballon d'Or. Il l'a de nouveau affirmé après la victoire de l'Atleti face à Monaco en ouverture de la Ligue des Champions (2-1) ce mardi à Louis-II.

