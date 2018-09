VIDÉO - Ballon d'Or - Julio Baptista balaie les candidatures de Griezmann et Mbappé

L'ancien joueur du Real Madrid Julio Baptista, visblement corporate, a donné Luka Modric et Cristiano Ronaldo comme principaux favoris dans la course au Ballon d'Or. ''Pour avoir ses chances, il faut avoir fait des finales et gagner des titres. Mbappé a gagné la Coupe du Monde mais n'a pas brillé en Ligue des Champions'', estime le Brésilien. Qui bizarrement ne cite pas Antoine Griezmann, un

