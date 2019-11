Arsenal - Emery : "La confiance ne vient qu'avec de bons résultats"

3 vues | 00:52

Après un excellent début de saison, Arsenal n'arrive plus à gagner en Premier League et enchaîne les mauvais résultats (défaites contre Sheffield United et Leicester, nuls contre Crystal Palace, les Wolves et Southampton). A la fin du match nul miraculeux contre Southampton (2-2, égalisation de Lacazette à la 96e minute), samedi, Unai Emery a expliqué que son équipe manquait de confiance en elle.

