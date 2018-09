Argentine - Scaloni : "Le travail d'Icardi est fondamental"

vue | 00:46

L'Argentine et la Colombie se sont séparés sur un score nul et vierge (0-0) en match amical à East Rutherford, dans le New Jersey (Étast-Unis). Le sélectionneur argentin Lionel Scaloni a souligné le travail "fondamental" de l'attaquant de l'Inter Milan, Mauro Icardi.

