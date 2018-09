Argentine - Scaloni : "Dybala est un garçon incroyable"

8 vues | 00:46

L'Argentine et la Colombie se sont séparés sur un score nul et vierge (0-0) en match amical à East Rutherford, dans le New Jersey (Étast-Unis). Le sélectionneur argentin Lionel Scaloni s'est exprimé sur la relation du staff technique avec le milieu offensif Paulo Dybala, "un garçon incroyable" selon lui.

