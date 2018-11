Argentine - Di Maria : "Je veux retourner en sélection"

17 vues | 00:24

Angel Di Maria, non retenu par Lionel Scaloni pour les deux matches amicaux au Mexique (les 16 et 19 novembre), souhaite de tout coeur convaincre le sélectionneur de l'Argentine qu'il doit faire son retour avec l'Albiceleste au plus vite. ''Je fais de mon mieux, mais ce n'est pas ma décision'', assure Di Maria.

