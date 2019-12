Argentine - Deux penalties manqués, deux rouges, une défaite : le cauchemar de River Plate

vue | 01:43

River Plate a vécu un match cauchemar ce lundi face à San Lorenzo (0-1). Après avoir concédé l’ouverture du score après un peu plus d’un quart d’heure par Adolfo Gaich, les Millonarios ont raté deux penalties (Rafael Borre et l’ancien Rennais Juan Quintero) avant de finir la rencontre à dix après les expulsions d’Exequiel Palacios et de Nicolás De La Cruz.

