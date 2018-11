VIDÉO - Angleterre - Rooney : "Le bon choix pour moi et la FA"

12 vues | 01:10

L'Angleterre reçoit les États-Unis en match amical ce jeudi à Wembley. Convoqué dans le groupe du sélectionneur anglais Gareth Southgate, Wayne Rooney aura sans doute l'occasion d'honorer sa 120e et dernière sélection. En conférence de presse, le recordman de buts avec les Three Lions (53 réalisations) a estimé que c'était "un bon choix pour [lui] et la FA" de terminer sa carrière internationale

