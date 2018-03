Amical - Maradona a encore de beaux restes

550 vues | 00:51

Invité au Match de l'Amitié organisé par Hublot pour marquer le début du compte à rebours avant la Coupe du Monde 2018, Diego Maradona n'a pas pu s'empêcher de faire une apparition sur le terrain de foot en 5 monté pour l'occasion. Et même si l'ancienne gloire argentine semble de plus en plus souffrir du poids des années, il a encore montré, sur un coup de patte, que le génie était toujours là.

