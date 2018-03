Amical - Di Biagio : "J'avais la sensation que l'on pouvait gagner"

133 vues | 00:35

L'Italie s'est inclinée face à l'Argentine, privée de Lionel Messi, à Manchester sur la pelouse de l'Etihad Stadium (0-2) suite à des buts signés Ever Banega et Manuel Lanzini. Non qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde en Russie (14 juin - 15 juillet), la Squadra Azzurra n'a pourtant pas déméritée tout au long de la partie. C'est en tout cas l'avis de son sélectionneur Luigi Di Biagio.

