Amical - Dani Alves imite Mbappé lors d'un match de charité entre légendes

Les légendes du football Dani Alves et Luis Figo ont disputé un match de gala à but caricatif ce samedi au Wanda Metropolitano de Madrid. Une rencontre en présence des anciennes gloires Samuel Eto'o et Ronaldinho, qui a engendré de nombreux sourires, pas mal de buts (score final, 6-6) et des fonds pour les associations A-Ball et Fundela Foundation.

