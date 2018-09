Allemagne - Neuer : "Il fallait changer quelque chose"

167 vues | 00:24

Pour son premier match depuis le sacre mondial, l'équipe de France a décroché un match nul et vierge contre l'Allemagne à l'Allianz Arena de Munich pour le compte de la première journée de la toute nouvelle Ligue des Nations (0-0). En zone mixte d'après-match, le capitaine et gardien de but de la Mannschaft, Manuel Neuer, a admis qu'il fallait que sa sélection "change quelque chose" après l

