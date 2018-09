Allemagne - Löw : "Trouver le juste équilibre"

85 vues | 00:41

Avant d'affronter le Pérou en match amical, le sélectionneur de l'Allemagne, Joachim Löw, souhaite que la Mannschaft trouve "le juste équilibre" et valorise également "la technique et le jeu en mouvement" sans oublier ses valeurs de combat et d'engagement.

