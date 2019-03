Ajax - Blind : "de Jong et de Ligt peuvent aller très loin"

42 vues | 00:44

Daley Blind prévoit un avenir radieux à ses deux coéquipiers à l’Ajax Amsterdam, Frenkie de Jong et Matthijs de Ligt. Le premier s’est engagé avec le FC Barcelone, qu’il rejoindra l’été prochain, le second est convoité par les plus grands clubs européens et pourrait être transféré au prochain mercato.

