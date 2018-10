9e j. - Verratti a t-il transfiguré le PSG ?

11 vues | 02:02

Depuis son retour de blessure mi-septembre contre Saint-Étienne, Marco Verratti a changé le jeu du PSG. Plus de possession, plus de tirs, plus de passes, moins de tirs subis, toutes les stats prouvent que Paris se porte mieux avec son Italien magique dans l'entrejeu. Retour chiffré sur un renouveau que Thomas Tuchel espère forcément durable.

Eurosport uniquement avec CANAL*