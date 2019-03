8es - Reus : "Je suis prêt à jouer 120 minutes"

vue | 00:25

Marco Reus a fait son retour avec le Borussia Dortmund vendredi dernier contre Augsbourg (défaite 2-1), après avoir été éloigné des terrains pendant un mois à cause d’une blessure à la cuisse. Le capitaine du BVB, qui n’a pas joué tout le match, se sent prêt à affronter Tottenham et jouer d’éventuelles prolongations.

