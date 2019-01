8es - Neymar forfait pour Manchester United

66 vues | 00:30

Selon plusieurs médias (RMC Sports, L'Équipe), Neymar sera bel et bien forfait pour le 8e de finale aller de Ligue des Champions contre Manchester United à Old Trafford. Touché une nouvelle fois au cinquième métatarsien, le Brésilien pourrait même se faire opérer et donc rater une grande partie de la fin de saison, au risque de rater également le match retour, voire plus. Une mauvaise nouvelle

Eurosport uniquement avec CANAL*