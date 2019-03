8es - Lyon sèchement éliminé par le Barça

18 vues | 00:30

L'Olympique Lyonnais s'est lourdement incliné sur la pelouse du Camp Nou face au FC Barcelone en huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions (5-1). Après leur match nul et vierge à l'aller, les Gones disent adieu à la plus prestigieuse des compétitions européennes de club. Il n'y a plus d'équipes françaises engagées en C1 cette saison.

