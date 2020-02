8es - Klopp : "Si je suis niveau 4 en termes d'émotion, Simeone est au niveau 12 !"

19 vues | 00:47

Alors que Liverpool et l'Atlético Madrid s'affrontent mardi en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le match se jouera également sur les bancs de touche des deux équipes où Jurgen Klopp et Diego Simeone, deux des entraîneurs les plus expressifs du football actuel, devraient faire le show.

