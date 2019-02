8es - Kimpembe : "J'ai pas de mots..."

265 vues | 01:40

Le Paris Saint-Germain s'est imposé (0-2) à Old Trafford contre Manchester United ce mardi en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. En conférence de presse d'après-match, le défenseur du PSG Presnel Kimpembe livre son analyse du match et parle de son but inscrit ce soir, son premier en professionnel!

