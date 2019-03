8es - Favre : "Nous faisons trop d'erreurs"

vue | 00:27

Ultra dominateur en première mi-temps face à Tottenham, le Borussia Dortmund n'a pas réussi à concrétiser sa domination et a vu Kane lui planté la seule banderille de la rencontre. Une situation qui se répète et qui agace Lucien Favre, l'entraîneur des jaune et noir.

