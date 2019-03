8es - Dhorasoo : "Lyon est capable de le faire"

20 vues | 02:04

L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais devenu consultant pour Yahoo et L’Équipe, Vikash Dhorasso, a évoqué au micro de Perform le match retour en huitièmes de finale de la Ligue des Champions entre Barcelone et Lyon, mercredi soir. Les Gones avaient concédé le nul à domicile au match aller (0-0) et tenteront de créer l’exploit au Camp Nou.

