1 vue | 01:30

Incroyable Viêt Nam, toujours en course lors de la Coupe d'Asie des Nations 2019. Qualifié in extremis en tant que 4e meilleur troisième, le Viêt Nam a vaincu la Jordanie dimanche en huitième de finale à l'issue de la séance des tirs au but (1-1, 4-2 tab). En quart de finale, le Viêt Nam attend désormais le vainqueur du match entre le Japon et l'Arabie Saoudite.

Eurosport uniquement avec CANAL*