8es de finale - La Corée du Sud a peiné

Deux fois vainqueur de la Coupe d'Asie des Nations (1956 et 1960), la Corée du Sud a fait parler la hiérarchie mardi en huitièmes de finale face au Bahreïn (2-1 ap.). Mais les Sud-Coréens ont attendu la 107e minute et un but salvateur de Kim Jin-Su pour valider leur billet pour les quarts de finale.

