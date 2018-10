8e j. - Valverde défend Dembele face au recadrage de Didier Deschamps

2 vues | 00:39

Ernesto Valverde s'est exprim! en marge du choc de cette 8e journée de Liga entre le Fc Barcelone et Valence (21h). Il est revenu sur le petit recadrage de Didier Deschamps envers Ousmane Dembele, lui demandant d'être plus régulier et plus conscient des exigeances du monde professionnel. Le coach du Barça, lui, a défendu son joueur !

