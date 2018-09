7e j. - Kombouaré : "Un énorme soulagement qui va lancer notre saison"

5 vues | 02:22

Le Nîmes Olympique et l'En Avant Guingamp se sont quittés sur un match nul et vierge pour le compte de la septième journée de Ligue 1 (0-0). En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur guingampais Antoine Kombouaré s'est montré satisfait et soulagé par le premier point récolté en ce début de saison par la lanterne rouge du Championnat de France.

