VIDÉO - 6e j. - Traoré vs Thauvin, gauchers divins

1 vue | 01:57

Auteurs respectivement de 19 et 12 buts en 2018 en Ligue 1, Florian Thauvin et Bertrand Traoré pourraient se livrer un superbe duel à distance dimanche soir lors du choc entre Lyon et Marseille au Groupams Stadium. Les deux gauchers sont en forme depuis le début de saison, stats à l'appui. Mais attention tout de même, l'invité surprise Maxwell Cornet pourrait venir perturber le combat des chefs...

Eurosport uniquement avec CANAL*