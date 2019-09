6e j. - L'OM meilleur que Lyon ? ''Je n'entre pas là-dedans'', élude Villas-Boas

1 vue | 02:13

André Villas-Boas s'est exprimé avant Marseille-Montpellier, pour le compte de la 6ème journée samedi. L'entraîneur phocéen assure que son équipe a tout pour s'inscrire durablement dans la course au podium et souhaite tirer profit d'une journée au cours de laquelle certains concurrents s'affrontent. Sans pour autant commenter la mauvaise passe de l'OL, rival sans doute le plus dangereux...

