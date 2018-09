6e j. - Genesio : "Important de toujours avoir le même investissement"

vue | 00:55

Après une période difficile, l'OL s'est relevé avec une victoire chez l'ogre Manchester City en Ligue des Champions et contre son rival l'OM en championnat dimanche (4-2). L'entraineur Bruno Genesio attend désormais devoir "le même investissement" contre des équipes réputées plus faibles et a commencer par Dijon mercredi.

