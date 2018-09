6e j. - Briançon : "Bernardoni est un très bon gardien"

24 vues | 00:41

Le Nîmes Olympique a décroché le match nul contre l'AS Monaco sur la pelouse du stade Louis-II en ouverture de la sixième journée du Championnat de France de Ligue 1 (1-1). En zone mixte d'après-match, le défenseur central et capitaine nîmois Anthony Briançon a salué la prestation de son coéquipier et gardien de but, Paul Bernardoni.

Eurosport uniquement avec CANAL*