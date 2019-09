VIDÉO - 5e j. - Leipzig écrase le Werder et conserve son trône

Le RB Leipzig a facilement dominé le Werder Brême (3-0), samedi lors de la 5e journée de Bundesliga. Cette quatrième victoire en cinq matches permet à Leipzig de garder la première place du championnat avec treize points, et deux unités de plus que le Bayern Munich. Le Werder, lui, est dixième avec six unités.

