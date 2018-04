VIDÉO - 33e j. - Scolari : ''Pas une rivalité Guardiola vs Mourinho''

Luiz Felipe Scolari, ancien coach de Chelsea et observateur avisé du championnat anglais, estime que la rivalité entre City et United dépasse le cadre d'une lutte d'egos entre les deux managers Pep Guardiola et José Mourinho. Les deux clubs vont se retrouver ce week-end avec la possibilité d'être sacrés pour les Citizens.

