31e j. - Glik : ''Mbappé va devenir encore meilleur''

Coéquipier de Kylian Mbappé lors de la folle saison dernière à Monaco, Kamil Glik va retrouver le jeune international français samedi lors de la finale de la Coupe de la Ligue contre le PSG. ''C'est un joueur qui évolue déjà à un très haut niveau'', assure Glik, ''mais c'est avant tout un garçon intelligent et je suis certain qu'il sera encore plus fort dans les années à venir''.

