31e j. - F. Mendy : ''Je m'adapte, quel que soit mon ailier gauche''

Ferland Mendy n'a pas indiqué avoir de préférence dans son couloir entre Houssem Aouar ou Memphis Depay. Le jeune latéral de l'OL veut ''s'adapter et prendre les espaces, ce que me demande Bruno Genesio''. Il faudra qu'il en prenne dimanche contre Toulouse lors d'un match crucial pour Lyon dans la course à la troisième place.

