31e j. - Dall'Oglio: "Trop de pertes de balle"

33 vues | 01:03

"On pouvait faire mieux", regrette l'entraîneur de Dijon Olivier Dall'Oglio, après la défaite des siens face à Marseille (1-3) ce samedi lors de la 31e journée de Ligue 1. Les Phocéens se sont imposés dans les dernières minutes, grâce à un but de Lucas Ocampos (88') et un penalty de Dimitri Payet dans le temps additionnel.

Eurosport uniquement avec CANAL*