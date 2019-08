VIDÉO - 2e j. - Dubois : "On veut montrer qu'on a appris"

En zone-mixte après la victoire lyonnaise sur Angers (6-0) ce vendredi en ouverture de la deuxième journée de Ligue 1, Léo Dubois a expliqué que cet OL avait muri. "On sait ce qui nous a fait défaut l'an passé et on ne veut pas réitérer cette performance" a analysé le latéral français.

