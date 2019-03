28e j. - Vieira : ''Balotelli avait besoin d'une autre source de motivation''

36 vues | 02:06

Titillé par les journalistes sur le fossé entre l'image d'un Mario Balotelli démotivé et hors de forme des six premiers mois à Nice et de l'Italien retrouvé depuis son transfert à l'OM, Patrick Vieira ne s'est pas caché vendredi en conférence de presse. ''Tant mieux pour lui, il avait besoin d'autre chose. On a essayé mais il voulait partir dès le départ, on s'est mis dans cette situation'',

