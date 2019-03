28e j. - Genesio : "Je ne fais pas jouer Yassin pour faire plaisir à Nabil"

117 vues | 01:40

Bruno Genesio est revenu sur l'entrée en jeu de Yassin Fekir contre Toulouse, pour le plus grand bonheur de son frère Nabil, star de l'OL. Le coach lyonnais estime que Yassin Fekir a mérité son temps de jeu, qui vient récompenser ''sa progression''. Et si ça peut faire coup double et plaisir à son frère, tant mieux...

