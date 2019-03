vue | 02:10

Jean-Louis Gasset était forcément déçu par la prestation de Saint-Étienne après la défaite face à Lille (0-1). Le coach des Verts admet que Saint-Étienne a plus de mal dans le jeu depuis le début de l'année. Il aimerait y remédier au plus vite sous peine de ne plus rester dans la course à l'Europe.

Eurosport uniquement avec CANAL*