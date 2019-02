27e j. - Solskjaer salue un Rashford qui a joué blessé

1 vue | 00:38

Manchester United et Liverpool se sont séparés sur un match nul et vierge à Old Trafford ce dimanche dans le choc de la 27e journée de Premier League. En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur des Red Devils Ole Gunnar Solskjaer a salué la performance de l'attaquant international anglais Marcus Rashford qui a tenu sa place tout au long de la rencontre malgré une blessure à la cheville

